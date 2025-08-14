КДК РФС не применил дополнительную дисквалификацию к капитану "Пари НН" Майга

Полузащитник пропустит один матч чемпионата России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительную дисквалификацию к капитану и полузащитнику "Пари Нижний Новгород" Мамаду Майга по итогам игры четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги с "Ростовом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье "Пари НН" на выезде уступил "Ростову" со счетом 0:1. Майга был удален на 11-й минуте.

"Рассмотрели удаление футболиста "Пари НН" Мамаду Майга. Он принял участие в заседание по видео-конференц-связи, было руководство клуба. "Пари НН" направил документы для отмены карточки, но экспертно-судейская комиссия РФС приняла решение, что удаление было верно. Нет основания применять дополнительную дисквалификацию, он пропустит только один матч по автоматической дисквалификации", - сказал Григорьянц.

В следующем туре чемпионата России "Пари НН" в Саранске сыграет с махачкалинским "Динамо". Встреча пройдет 18 августа.