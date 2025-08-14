КДК РФС дисквалифицировал тренера "Уфы" за оскорбительное поведение в адрес судей

Омари Тетрадзе был удален в матче Первой лиги против "Ротора"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера "Уфы" Омари Тетрадзе на два матча за оскорбительное поведение в адрес судьи матча четвертого тура Первой лиги с волгоградским "Ротором". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

10 августа "Уфа" на выезде уступила "Ротору" со счетом 0:1.

"Рассмотрели удаление главного тренера "Уфы" Тетрадзе, он был удален за оскорбительное поведение, - сказал Григорьянц. - Сначала он получил желтую за неспортивное поведение, после этого продолжал выражать несогласие, получил вторую желтую. После удаления не сразу покинул техническую зону, выражал несогласие с использованием ненормативной лексики и оскорбительных выражений. У него была уже автоматическая дисквалификация за красную карточку. КДК РФС решил дисквалифицировать его еще на два матча, один из которых реальный, один из них условный. Испытательный срок - до конца сезона. Он дисквалифицирован за оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики в адрес официальных лиц матча".