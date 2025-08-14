По словам голкипера ЦСКА, в молодости он гораздо острее реагировал на критику

ТАСС, 14 августа. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев читает все комментарии в социальных сетях, и, в отличие от молодости, сейчас его уже не задевает критика. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Все комментарии я читаю. Ни на что не обижаюсь. Главное, чтобы люди меня увидели и понимали, что я здесь, с ними. А то иногда уходишь после игры в плохом настроении, голову опустил - люди обижаются, потому что ты им не помахал и даже не повернулся. Поймите - вас 10 тысяч, каждому не улыбнешься. Поэтому выхожу в эфир, показываю: народ, я с вами, уже остыл. И люди реагируют, коммуницируют. То же самое с интервью", - сказал Акинфеев.

"Нет, конечно, - ответил вратарь на вопрос, всегда ли спокойно относился к критике в комментариях. - Когда ты молодой, горячий, воспринимаешь все иначе. Вроде выигрываешь титулы, но как только ошибешься - тебя везде начинают мочить. Думаешь: "Что за фигня?" А с годами приходит понимание: пусть пишут. Адекватный человек вряд ли приедет домой и первым делом полезет строчить гневные комментарии: "Да ты козел". Я же так не делаю. Смысл мне реагировать?"

Акинфеев является рекордсменом среди российских футболистов по количеству трофеев (23). Он провел всю карьеру в ЦСКА, шесть раз став чемпионом России, восемь раз выиграв кубок, восемь раз - суперкубок страны. Также в 2005 году он завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.