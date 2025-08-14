Узбекский полузащитник перешел в турецкую команду 30 июля

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА ведет работу по переводу средств за переход узбекского полузащитника Аббосбека Файзуллаева в турецкий "Инстанбул Башакшехир". Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее в "Истанбул Башакшехир" сообщили "Матч ТВ", что есть проблема с переводом денег в ЦСКА за трансфер футболиста.

"У нас защищенный трансферный контракт, который не вступит в силу, пока деньги не поступят в клуб. Поэтому идет работа над переводом средств. Ждем, все нормально", - сказал Брейдо.

Файзуллаев перешел в "Истанбул Башакшехир" из ЦСКА 30 июля. Соглашение рассчитано на пять лет. Файзуллаеву 21 год, он выступал за ЦСКА с 2023 года. В составе армейцев он провел 72 матча, забил 8 голов и отдал 22 голевые передачи. В составе красно-синих полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка России и бронзовым призером чемпионата страны.