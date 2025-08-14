39-летний голкипер отметил, что профессиональный спорт не прибавляет здоровья

ТАСС, 14 августа. Целью вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева является спортивное долголетие. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Всегда говорил, что мечта - еще что-то выиграть. Но чего греха таить - мы уже и так много навыигрывали. Теперь есть не мечта, а цель: сохранить футбольное долголетие. Все же профессиональный спорт здоровья не прибавляет", - сказал 39-летний Акинфеев.

Ранее Акинфеев провел 600-й матч в чемпионатах России, в 263 играх он сумел отстоять на ноль. Акинфеев является рекордсменом среди российских футболистов по количеству трофеев (23). Он провел всю карьеру в ЦСКА, шесть раз став чемпионом России, восемь раз выиграв кубок, семь раз - суперкубок страны. Также в 2005 году он завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.