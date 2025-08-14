Овечкин надеется на положительный исход переговоров Путина и Трампа

Встреча глав государств пройдет 15 августа на Аляске

ТАСС, 14 августа. Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин надеется, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут хорошо. Об этом Овечкин заявил в интервью телеканалу CNN.

"Обе страны любят хоккей, я надеюсь, что все сложится хорошо. Поэтому увидим", - сказал Овечкин.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров. В тот же день Путин подтвердил подготовку саммита с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.