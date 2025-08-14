Саммит пройдет на Аляске 15 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин отметил важность предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может способствовать решению многих вопросов. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"Люди здесь, в России, любят хоккей, люди любят хоккей в США. Думаю, между Путиным и Трампом будет важная встреча. Надеюсь, что это будет хорошая встреча и все будет решено", - сказал Малкин.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров. В тот же день Путин подтвердил подготовку саммита с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.