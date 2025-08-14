На площадке можно проводить фестивали ГТО, массовые турниры, всероссийские, региональные и городские соревнования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Первый в Уральском федеральном округе центр уличного баскетбола начал работу в городе Нижний Тагил Свердловской области. Новый спортивный объект площадью почти четыре тыс. кв. метров расположился в парке культуры и отдыха имени Окунева и включает одну баскетбольную площадку на два кольца в формате 5х5 и пять игровых зон для баскетбола 3х3 с экологичным и износостойким покрытием, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Денис Паслер.

"Открыли в Нижнем Тагиле первый в Уральском федеральном округе Центр уличного баскетбола. Новый спортивный объект площадью почти четыре тысячи "квадратов" расположился в парке культуры и отдыха имени Окунева. Это настоящий подарок тагильчанам к недавно прошедшим Дням города и физкультурника", - написал он.

По словам врио губернатора региона, центр включает одну баскетбольную площадку на два кольца в формате 5x5 и пять игровых зон для баскетбола 3x3 с экологичным и износостойким покрытием. Также есть зона для занятий уличной гимнастикой с тренажерами и мобильными трибунами для зрителей. На площадке можно проводить фестивали ГТО, массовые турниры, всероссийские, региональные и городские соревнования. "Особенно ценно, что в этом современном центре могут заниматься тагильчане любого уровня подготовки, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями здоровья", - отметил Паслер.

Он подчеркнул, что задача обеспечить все региональные города всеми видами культурных, образовательных и спортивных объектов. Это необходимо, чтобы свердловчанам хотелось жить и работать на родине, создавать здесь семьи, растить детей и связывать свое будущее исключительно со Свердловской областью, добавил Паслер.

Ранее в Екатеринбурге начала работу "УГМК-Арена", которая является домашней ареной для баскетбольного клуба УГМК и хоккейного клуба "Автомобилист" из Екатеринбурга. Она строилась с 2019 года, в эксплуатацию здание сдали 28 декабря 2024 года, ее площадь составляет почти 100 тыс. квадратных метров, высота внутреннего пространства - 27 метров. Здание занимает территорию в пять гектаров, имеет эллипсовидную форму. Снаружи ледовая арена имеет сетчатый металлический каркас медного оттенка. Дворец во время соревнований будет вмещать 12 тыс. зрителей, а во время концертных мероприятий - 15 тыс.