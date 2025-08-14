Председатель правления клуба Александр Медведев отметил, что в команде понимают сложившуюся ситуацию

ТАСС, 14 августа. Футболисты петербургского "Зенита" имеют задачу побеждать в каждом матче в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) и Фонбет - Кубке России, это можно сравнить с планом "Перехват". Об этом в эфире радиостанции "Радио Зенит" заявил председатель правления клуба Александр Медведев.

"Когда команда не выигрывает и даже проигрывает, значит, что-то идет не так. И, помимо технико-тактической стороны, всегда есть и морально-психологическая. Я сегодня был на базе, ребята отлично понимают ситуацию, в которой мы находимся. В "Зените" введен план "Перехват". По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со "Спартаком", - сказал Медведев.

16 августа "Зенит" на выезде сыграет с московским "Спартаком" в пятом туре РПЛ. После четырех туров "Зенит" занимает восьмое место с пятью очками. В групповом этапе "пути РПЛ" Кубка России сине-бело-голубые лидируют в группе A с шестью очками после двух встреч.