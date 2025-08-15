В Югре намерены расширить турнир для ветеранов СВО "Герои нашего времени" в 2027 году

В 2026 году мероприятие "Герои нашего времени" пройдет в различных муниципалитетах Югры в пять этапов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 августа. /ТАСС/. Инклюзивные соревнования "Герои нашего времени" для ветеранов специальной военной операции (СВО), получивших боевые травмы, планируется провести в Югре в 2026 году в пять этапов, а в 2027 году разбить на муниципальный и окружной этапы. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Югры Эдуард Исаков.

В 2024 году в Ханты-Мансийске в ходе зимних игр "Мы вместе. Спорт" состоялся первый этап первых в России соревнований для ветеранов СВО "Герои нашего времени". Как отмечал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, поддержка бойцов и их реабилитация красной нитью проходит через работу организации, при этом ряд из них вошли в состав сборной России. В марте 2025 года в Ханты-Мансийске состоялся первый всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта среди ветеранов СВО.

"В 2026 году физкультурное мероприятие "Герои нашего времени" пройдет в различных муниципалитетах Югры в пять этапов, объединив больше сотни югорчан, получивших боевые травмы в зоне СВО. В будущем, в 2027 году, у нас есть идея разбить мероприятие на муниципальный и окружной этапы. Для этого необходимо будет провести на местах большую работу с ветеранами, с их семьями, но я уверен, что в конечном итоге мы добьемся того, чтобы наши герои, вне зависимости от того, проживают ли они в небольшом поселке или крупном городе, имели доступ к качественным тренажерным залам, специалистам по адаптивной физической культуре, спортивной медицине", - отметил собеседник агентства.

О развитии соревнований

Как отметил Исаков, с каждым годом участников мероприятия "Герои нашего времени" становится все больше. Так, в 2024 году при поддержке государственного фонда "Защитники Отечества" и ПКР в Югре состоялись три этапа данного мероприятия с участием 76 ветеранов СВО. В этом году этапов уже пять, четыре из которых завершились, в них приняли участие 92 воина из всех муниципалитетов Югры - соревнования по настольному теннису, пауэрлифтингу, армрестлингу, стрельбе из лука, волейболу сидя, удару на силу, пулевой стрельбе, толканию ядра, пейнтболу, разборке-сборке макета автомата прошли в Нижневартовске, Югорске, Ханты-Мансийске и Сургуте.

Кроме того, для бойцов была организована широкая культурная программа. В частности, встреча с юнармейскими отрядами Нижневартовска и кадетами в Сургуте, участие в военно-тактической игре "Будь V игре!", посещение музеев, состязания по лазертагу. Также для них состоялись мастер-классы по метанию спортивного ножа, ножевому бою, волейболу сидя и по управлению FPV-дронами. Пятый этап турнира "Герои нашего времени" планируется провести с 2 по 7 сентября в Ханты-Мансийске с участием свыше 30 ветеранов СВО. Он будет посвящен памяти погибшего в ходе СВО сотрудника Центра адаптивного спорта Югры Владислава Сафина.

По его словам, в Югре с самого начала СВО выстроили серьезную систему поддержки и реабилитации воинов, получивших боевые травмы в зоне проведения СВО, а турнир "Герои нашего времени" проводится Центром адаптивного спорта Югры для вовлечению бойцов в систематические занятия адаптивным спортом. Так, занятия для них по программам физкультурно-оздоровительной направленности и спортивной подготовки проходят в муниципалитетах региона специалистами по адаптивной физической культуре и спорту.

"Турнир "Герои нашего времени" с самого начала носит инклюзивный характер, так как вместе с ветеранами, получившими боевые травмы, в нем участвуют курсанты Югорского государственного университета, студенты вузов автономного округа, воспитанники спортивных школ. Наша конечная цель - не просто привлечь ветеранов СВО, получивших боевые травмы, к систематическим занятиям адаптивной физкультурой и спортом, но, прежде всего, помочь им вернуться в социум, обрести уверенность и новых друзей, раскрыть их таланты и показать, что простые жители признательны им за их героизм", - пояснил Исаков.

По данным региональных властей, турнир "Герои нашего времени" также стал отборочным мероприятием по формированию команды Югры для участия в финальных всероссийских соревнованиях "Кубок защитников Отечества". Как отмечали в департаменте физической культуры и спорта Югры, в Ханты-Мансийском автономном округе в адаптивный спорт вовлечено около 12 тыс. жителей с ограниченными возможностями здоровья.