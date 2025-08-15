Карпов сравнил встречу Путина и Трампа с шахматной партией

Президенты России и США проведут 15 августа встречу на Аляске

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сравнение переговоров России и США на Аляске с шахматной партией является уместным. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил с шахматной партией предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

"Сравнение с шахматами уместно, тем более что у Трампа был предшественник - не президент, но советник президента Бжезинский, который писал даже работу "Великая шахматная доска". Трамп знает и в курсе этой работы, наверное, - сказал Карпов. - Это [встреча Путина и Трампа] позитивное явление, в том числе для спорта. Рассчитываем на то, что президенты договорятся".

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров. В тот же день Путин подтвердил подготовку саммита с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.