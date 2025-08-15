FIG дала нейтральный статус российскому гимнасту, которому ранее отказала из-за буквы V

22-летний Мухаммаджон Якубов стал 15-м представителем российской спортивной гимнастики, получившим нейтральный статус

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) пересмотрела свое решение и присвоила нейтральный статус российскому гимнасту Мухаммаджону Якубову, которому было ранее отказано в выступлениях на международных стартах из-за буквы V. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

22-летний Якубов стал 15-м представителем российской спортивной гимнастики, получившим нейтральный статус, который дает право выступать на турнирах под эгидой FIG.

В марте специальный комитет Международной федерации гимнастики, занимающийся рассмотрением заявок на нейтральный статус, счел порядковый номер написанного римской цифрой V пятого антидопингового диктанта, анонс которого был размещен на странице гимнаста в соцсети, символом поддержки СВО и закрыл спортсмену дорогу на зарубежные старты.

В апреле руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала ТАСС, что РУСАДА изучает ситуацию с не имеющим никаких оснований отказом в получении нейтрального статуса Якубову, который планировал принять участие в V Всероссийском антидопинговом диктанте.

"По-моему, для всех является очевидным, что в данном случае V - это порядковый номер нашего традиционного всероссийского антидопингового диктанта, который мы ежегодно проводим, - сказала глава РУСАДА. - Никакого тайного смысла мы не закладывали, и спортсмен из-за этого не должен страдать".

В июле в Лозанне состоялся исполком FIG, на котором было принято решение о том, что все российские и белорусские спортсмены, которым ранее было отказано в нейтральном статусе, имеют возможность снова подать заявку на его получение.