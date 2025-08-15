Олимпиада 2032 года пройдет в Брисбене с 23 июля по 8 августа

СИДНЕЙ, 15 августа. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные Олимпийским играм 2032 года, стартовали в Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Мероприятия в честь будущих соревнований начались 23 июля, за семь лет до официальной церемонии открытия Олимпиады. В Брисбене прошли различные торжества, собравшие местных жителей, руководителей организационного комитета Олимпиады и самих спортсменов. В рамках экологической акции местные жители до 5 сентября высадят 2 032 саженца. Первые деревья уже высадили около озера Кавана мэр Саншайн-Кост Розанна Натоли и группа местных спортсменов, в числе которых бронзовый призер Олимпиады 2024 года по BMX Наталья Дием.

