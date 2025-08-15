13 августа канадский форвард покинул "Салават Юлаев"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Канадский нападающий Джошуа Ливо подписал однолетний контракт с челябинским хоккейным клубом "Трактор". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Иван Ботев.

13 августа о расторжении контракта с Ливо объявил "Салават Юлаев". За уфимский клуб он выступал с сентября 2023 года. В феврале 2025-го стороны подписали новый контракт, рассчитанный на два сезона.

"Джошуа подписал контракт с "Трактором" на год", - сказал Ботев.

Ливо 32 года. Канадец был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по итогам которого он набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Нападающий установил рекорд лиги по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, превзойдя достижение российского форварда Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года. В плей-офф Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 (2+13) очков в 14 играх.

В 2011 году Ливо был выбран под общим 86-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом "Торонто". Позднее в североамериканской лиге игрок также выступал за "Ванкувер", "Калгари", "Каролину" и "Сент-Луис".

"Трактор" в прошлом сезоне КХЛ занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до финала Кубка Гагарина, проиграв ярославскому "Локомотиву" (1-4).