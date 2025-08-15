Встреча пройдет 16 августа в Москве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" имеют психологическое преимущество перед матчем пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Зенита" Игорь Семшов.

Матч пройдет на "Лукойл-Арене" в Москве 16 августа и начнется в 17:30 мск. Красно-белые не могут победить на протяжении трех игр кряду, в двух из них они потерпели поражение.

"Я думаю, что шансы примерно равны на победу, встречаются две столицы, две команды, которые не очень хорошо начали, - сказал Семшов. - На такие матчи не нужно настраивать, болельщики за победу простят очень многое. С учетом последних матчей все-таки небольшое психологическое преимущество у "Зенита", у "Спартака" все-таки два поражения. Но тут еще важно, как тренеры угадают с составами, немаловажно, чтобы никто из игроков не выпадал на поле".

"Многие думают, что это дуэль тренеров, но я так не считаю. Мне кажется, что это дуэль именно команд, победа для которых будет очень важна. На первом месте будет стоять результат, а не игра. Конечно, с двух сторон классные футболисты в атаке, голы должны быть, но первоначально будут все думать об обороне. Мне кажется, что один мяч решит итог встречи, много голов не будет", - добавил Семшов.

"Спартак" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками в 4 матчах. "Зенит" с 5 очками идет 8-м.