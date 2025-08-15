Ранее в Новогорске прошли контрольные юниорские прокаты в одиночном разряде

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. В России все поколения фигуристов сильные, остаются в спорте те атлеты, кто готов тренироваться десятилетиями. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

11-13 августа в Новогорске прошли контрольные юниорские прокаты в одиночном разряде.

"Подготовка видна, все хорошо катают программы. У всех все новое, учат новые элементы и четверные прыжки. Молодцы", - сказала Тарасова.

"Насколько сильное поколение у нас растет? У нас все поколения сильные, у нас слабых не бывает, - отметила Тарасова. - Выживают только те, кто это очень любит и готов тренироваться десятилетиями. К своим 14 годам они уже по 10 лет тренируются".