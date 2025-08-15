Белорус возглавил команду в текущее межсезонье

ТАСС, 15 августа. Главный тренер клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) "Гранит-Чехов" белорус Алексей Вербицкий умер на 50-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"С невыносимой болью в сердце МХК "Гранит-Чехов" сообщает о безвременном уходе из жизни нашего наставника - Алексея Валерьевича Вербицкого. От всего коллектива МХК "Гранит-Чехов" выражаем искренние соболезнования родным и близким Алексея Валерьевича. Скорбим вместе с вами", - говорится в заявлении.

В качестве игрока Вербицкий выступал за белорусские клубы "Юность", "Тивали", "Белсталь", "Неман", "Керамин", "Витебск", "Гомель" и "Брест". Он пять раз становился чемпионом страны.

Вербицкий был назначен главным тренером клуба "Гранит-Чехов" в текущем межсезонье. Ранее он работал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), где возглавлял АКМ из Новомосковска.