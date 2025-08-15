Встреча пройдет 17 августа и начнется в 18:00 мск

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Матч пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Динамо" и ЦСКА будет упорным и тяжелым для обеих команд, вряд ли игра получится результативной. Такое мнение ТАСС высказал двукратный обладатель Кубка СССР в составе "Динамо" Владимир Пильгуй.

Матч "Динамо" - ЦСКА пройдет на "ВТБ-Арене" 17 августа и начнется в 18:00 мск.

"Конечно, для Валерия Карпина и для "Динамо" матч очень важен, команда находится в периоде перестройки, потому что тренер по-своему перестраивает все, это не может быть безболезненно, в принципе на игре это сказывается, - сказал Пильгуй. - Сделать какой-то прогноз сложно, потому что "Динамо" еще не играет по тем требованиям, которые предъявляет Карпин. Игра будет сложной и упорной для обеих команд точно".

"Мне кажется, что много голов не будет, не нужно смотреть на кубковые игры, там был и другой состав. Игра будет очень упорной. Я не жду много голов, если вообще будут, но, скорее всего, может быть 0:0", - добавил Пильгуй.

ЦСКА с 8 очками в 4 матчах занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 5 очками идет 9-м.