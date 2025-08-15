Волейболисты "Белогорья" досрочно завершили сбор в Белгороде

Команда продолжит подготовку к сезону в Туле

ТАСС, 15 августа. Волейбольный клуб "Белогорье" принял решение досрочно завершить тренировочный сбор в Белгороде в связи с оперативной обстановкой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"В связи с оперативной обстановкой принято решение досрочно завершить тренировочный сбор в Белгороде. Подготовка к сезону-2025/26 продолжится в Туле. Все запланированные публичные мероприятия отменены. Следите за актуальной информацией и берегите себя", - говорится в заявлении пресс-службы.

С 2022 года из-за ситуации на Украине белгородский клуб проводит домашние матчи в Туле. По итогам сезона-2024/25 "Белогорье" заняло третье место в чемпионате России.