В первом туре футболисты "Реал Сосьедад" встретятся в гостях с "Валенсией"

МАДРИД, 15 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вошел в заявку команды на гостевой матч первого тура чемпионата Испании по футболу с "Валенсией". Об этом сообщает пресс-служба "Реал Сосьедад".

Встреча пройдет 16 августа и начнется в 22:30 мск. Захарян пропустил тур "Реал Сосьедад" в Японии, так как проходил восстановление после вируса.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.