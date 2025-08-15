Олег Кононов покинул пост главного тренера "Торпедо"

Специалист возглавлял команду с января 2024 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Олег Кононов покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб "Торпедо" и главный тренер Олег Кононов договорились о расторжении контракта по соглашению сторон", - говорится в сообщении клуба.

В четырех матчах Лиги Пари (Первой лиги) сезона-2025/26 "Торпедо" набрало 1 очко, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения.

Кононов возглавлял "Торпедо" с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Черно-белые должны были сыграть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что "Торпедо" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны, а в РПЛ его заменит "Оренбург".

Кононову 59 лет, ранее в России он возглавлял "Краснодар" (2013-2016), грозненский "Ахмат" (2017), тульский "Арсенал" (2018, 2022) и московский "Спартак" (2018-2019). Также специалист работал в украинских "Карпатах" (2008-2011) и латвийской "Риге" (2020). Вместе с "Краснодаром" Кононов стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2014/15. "Рига" под руководством Кононова в 2020 году стала чемпионом Латвии.