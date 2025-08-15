На форуме "Каратэ и Общество" назвали важным фактор объединения

Президент Global Kyokushin Budokai Иштван Адами отметил, что карате способно объединять людей и находится вне политики

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Карате демонстрирует объединяющую силу, способную соединять людей по всему миру. Об этом на форуме "Каратэ и Общество" заявил президент Global Kyokushin Budokai Иштван Адами.

"Я рад быть на таком представительном форуме, - сказал Адами. - Нам необходимо передавать свои знания, необходимо делиться ими. Безусловно, карате способно объединять людей, карате - вне политики. Нам нельзя терять времени, нужно действовать сейчас".

Форум "Каратэ и Общество" проходит в Москве. По словам организаторов, он призван объединить представителей разных стилей, организаций и стран.