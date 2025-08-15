Автобус с игроками "Тюмени-2" попал в ДТП в Тюкалинском районе Омской области

ТАСС, 15 августа. Матч футбольного клуба "Тюмень-2", игроки которого попали в ДТП, против команды "СибГУФК-Иртыш-2" перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба "Тюмени".

В пятницу автобус, перевозивший футболистов, попал в ДТП в Тюкалинском районе Омской области. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим.

"Один из игроков доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные получили ушибы и ссадины, которые не угрожают их жизни. Субботний матч перенесен на неопределенный срок. За командой уже отправлен автобус, на котором она вернется в Тюмень", - говорится в заявлении клуба.

По данным пресс-службы омской прокуратуры, водитель автобуса не выдержал дистанцию и допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, который, в свою очередь, въехал во впереди едущий грузовой автомобиль. После этого автобус потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом. Далее в аварии принял участие еще один грузовой автомобиль.

Старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова уточнила ТАСС, что в автобусе находились порядка 20 человек - футболисты в возрасте около 19 лет и сопровождающие. Все, кто не пострадал в ДТП, были доставлены в райцентр, откуда их заберет в Омск автобус.