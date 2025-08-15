Встреча пройдет в Москве 16 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" реализовал все билеты на домашний матч пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

13 марта "Спартак" также реализовал все билеты на домашний матч РПЛ с "Зенитом". Встреча 21-го тура сезона-2024/25 завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1.

Встреча пятого тура текущего сезона между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 16 августа на "Лукойл-Арене" и начнется в 17:30 мск. После четырех туров "Спартак" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата с 4 очками. "Зенит" с 5 очками располагается на 8-й строчке.