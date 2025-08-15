Арендное соглашение рассчитано на один год с опцией выкупа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с колумбийским полузащитником Даниэлем Руисом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Игрок перешел на правах аренды на один год с опцией выкупа при выполнении определенных условий.

Руису 24 года, с 2023 года он выступал за колумбийский "Мильонариос". Также он был игроком колумбийской "Форталесы" и бразильского "Сантоса". В прошлом сезоне игрок принял участие в 27 матчах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.