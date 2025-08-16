Ранее клуб поместил хоккеиста в список отказов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Решение хоккейного клуба "Спартак" выставить на драфт отказов Николая Голдобина могло быть принято для интересов команды. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

"Спартак" объявил об этом решении в субботу. В течение 48 часов Голдобина могут забрать с драфта отказов.

"Не знаю, в чем причина этого решения. Но знаю, что Алексей Жамнов (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС) предвзятых и неправильных решений принять не может. Что-то там, видимо, касается интересов команды", - сказал Фетисов.

29-летний Голдобин выступает за "Спартак" с 2023 года. В столичный клуб игрок перешел в результате обмена из магнитогорского "Металлурга". В феврале 2024 года нападающий установил новый рекорд "Спартака" по числу очков за сезон, превзойдя достижение Александра Кожевникова. В прошлом сезоне Голдобин стал лучшим бомбардиром (54) и ассистентом (33) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место в списке лучших бомбардиров клуба в плей-офф, набрав 12 очков.