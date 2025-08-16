После четырех туров РПЛ бело-голубые занимают девятое место в таблице

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Валерия Карпина вряд ли уволят в случае поражения от столичного ЦСКА в матче 5-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий "Динамо" Дмитрий Булыкин.

"ЦСКА является фаворитом предстоящего дерби, потому что у них, в отличие от динамовцев, дела идут нормально. Армейцы показывают неплохую игру в чемпионате, они хорошо действуют в атаке, у них надежная линия обороны. У "Динамо" нет уверенности в своих силах, и на них оказывается огромное давление", - сказал Булыкин.

"Несмотря на неудачный старт сезона, я не думаю, что в случае проигрыша Карпина уволят. Я думаю, у него еще есть небольшой запас, и в ближайшее время ему срочно нужно начать исправлять ситуацию и выигрывать. Долго так продолжаться не может, но думаю, что кредит доверия еще не исчерпан", - добавил собеседник агентства.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В активе армейцев восемь очков по итогам четырех туров. "Динамо", набрав пять очков, расположилось на девятой позиции. Матч между "Динамо" и ЦСКА пройдет 17 августа и начнется в 18:00 мск.