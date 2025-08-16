Клубы КХЛ могут забрать Николая Голдобина в течение 48 часов после выставления на драфт

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Спартак" отправил на драфт отказов своего лучшего бомбардира последних двух лет в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Николая Голдобина с целью расстаться с ним. Это уже второй случай в межсезонье, когда клуб отказывается от своего самого высокооплачиваемого игрока.

О выставлении на драфт отказов КХЛ Голдобина "Спартак" объявил в субботу, это произошло перед первым контрольным матчем команды против новокузнецкого "Металлурга" в Москве. В той игре не выступали 10 ведущих форвардов "Спартака", включая Голдобина. Большинство игроков основы и главный тренер команды Алексей Жамнов следили за матчем в "Мегаспорте" с трибун. Но уже в следующем поединке 20 августа против "Торпедо" наверняка сыграет основной состав.

Согласно регламенту, клубы КХЛ могут забрать Голдобина в течение 48 часов после выставления на драфт. При этом, если на хоккеиста были поданы заявки двух или более клубов, приоритет имеет клуб, занявший более низкое место по результатам последнего регулярного чемпионата. Учитывая слухи о возможном обмене Голдобина в СКА, обсуждавшиеся несколько месяцев назад, санкт-петербургский клуб должен получить одобрение от команд, занявших место в регулярке в этом году ниже его.

По информации "Спорт-Экспресса", Голдобин является самым высокооплачиваемым игроком "Спартака" с зарплатой в 45 млн рублей в год (не считая бонусов), и в клубе действует свой потолок зарплат именно на этой отметке. Из клубов, которые могли бы взять такого дорогого хоккеиста и занявших место ниже СКА, можно отметить "Амур", китайский "Шанхай Дрэгонс" (бывший "Куньлунь Ред Стар") и "Торпедо". В нижегородском клубе ранее были готовы предложить контракт одному из самых высокооплачиваемых в лиге форварду Владимиру Ткачеву, от которого этим летом отказался "Авангард". По информации ТАСС, "Торпедо" возможность приобретения Голдобина не рассматривает.

О причинах спада Голдобина

Решение "Спартака" расстаться с Голдобиным родилось не внезапно и не на пустом месте, об этом говорилось в течение последнего сезона. Форвард пришел в столичный клуб из "Металлурга" и, без сомнения, здорово провел сезон-2023/24, особенно его регулярную часть. Интересно, что предпосылок для этого особо не было - больше ждали от давнего рекордсмена "Спартака" в плане результативности Александра Хохлачева. Однако за считаные дни до старта чемпионата он был обменян в "Амур", так как не договорился со "Спартаком" по финансовым условиям, учитывая зарплату того же Голдобина.

От обмена Хохлачева, как оказалось, "Спартак" не пострадал: на первый план вышла тройка в составе Голдобина и двух других новичков - Павла Порядина и Ивана Морозова, ставшая самой результативной в чемпионате.

У Голдобина получалось тогда все, одним из его личных достижений стали 72 балла, благодаря которым он стал рекордсменом "Спартака" по количеству набранных очков за сезон, побив рекорд Александра Кожевникова 42-летней давности. Лидировал он и среди бомбардиров регулярного сезона и лишь в конце с 78 очками разделил второе и третье места с Ридом Буше, уступив только Никите Гусеву. "Спартак" же впервые за долгое время не судорожно боролся за попадание в плей-офф, а заблаговременно прошел туда, по ходу чемпионата даже лидируя в регулярке. Голдобин стал и лучшим бомбардиром красно-белых в Кубке Гагарина, сумев помочь команде выйти во второй раунд, где "Спартак" проиграл ставшему потом чемпионом "Металлургу".

Но затем, к сожалению для болельщиков "Спартака", сбылись предсказания тех, кто утверждал, что Голдобин - игрок только одного сезона. Свою роль сыграл и характер хоккеиста, которому не хватало воли и концентрации. Форвард также стал самым результативным в команде в регулярке, но в этот раз не преодолел рубежа в 55 очков. Плюс у "Спартака" ухудшилась игра в большинстве, а Жамнову в рамках воспитательных мер во второй половине сезоне даже пришлось оставлять вне заявки на один из матчей всю тройку.

Главный тренер признавался, что проводил с Голдобиным индивидуальные беседы. Но это мало помогло и ему, и команде воспользоваться историческим шансом впервые пробиться в четверку лучших в КХЛ, уступив в седьмом матче более мотивированному и злому "Салавату Юлаеву".

"Свое желание играть за "Спартак" нужно доказывать каждый день"

Очевидно, поиски нового клуба "Спартаком" для Голдобина шли и в межсезонье. Хотя по информации "Матч ТВ", "Спартак" пытался уговорить форварда подписать длительный контракт, а он был склонен дождаться окончания соглашения в конце мая 2026 года и постараться вернуться в Национальную хоккейную лигу. Но шансы на то, что Голдобин останется в "Спартаке" снижались. Возможно, признаком этому был и тот момент, что на сборах в Московской области Порядин пробовался в совершенно другом сочетании - с рекордсменом в отечественном хоккее по количеству матчей в одном сезоне Сергеем Лукьянцевым (провел свыше 100 игр во всех трех командах спартаковский системы) и Германом Рубцовым.

"Я не думал, что его выставят на драфт отказов. Думал, что его раньше поменяют. Но "Спартак" выставил немыслимые требования перед другими клубами. Поэтому сейчас, когда практически все команды укомплектованы, у них идет тренировочный процесс, и потолок зарплат достигнут, поменять его будет достаточно тяжело. Думаю, "Спартак" намеренно дотянул до этого момента", - сказал ТАСС агент Голдобина Сергей Исаков, заметив, что сейчас речь идет не о том, кому нужен игрок, а о том, кто сможет удовлетворить его финансовые требования.

"Я не знаю внутренних дел, но уверен, что решение было принято в интересах клуба и были основания с ним расстаться. Да, он внес вклад в историю клуба. Но на прошлых успехах нельзя ехать: надо каждый день доказывать на льду и хотеть играть в "Спартаке". Жизнь и у Голдобина, и у "Спартака" на этом не остановилась, идем вперед. Что-то забыли, что-то будут помнить", - сказал ТАСС трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Борис Майоров.

История с Голдобиным может быть быстро разрешена, если его кто-то возьмет на драфте. Если этого не произойдет, то у "Спартака", так или иначе, будет возможность его обменять, поскольку трансферное окно будет работать до 25 января.