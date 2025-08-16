Мероприятие пройдет на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" проведет чествование рекордсмена по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина 22 августа на "ВТБ-Арене". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Уже в ближайшую пятницу, в 16:00, вместе с вами мы будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца - Александра Овечкина. Воспитанник бело-голубых, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ станет почетным гостем нашего хоккейного праздника", - говорится в заявлении пресс-службы.

В начале апреля этого года Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который ранее принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, забросив 895-ю шайбу. Сейчас на счету россиянина 897 голов.

Овечкину 39 лет. Он является воспитанником московского "Динамо", за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13. Вместе с бело-голубыми нападающий стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013 году.