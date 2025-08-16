Нападающий сравнял счет в матче 5-го тура РПЛ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Футболист Александр Соболев забил первый мяч в ворота московского "Спартака" после перехода в петербургский "Зенит".

Соболев вышел на замену в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги после перерыва и отличился на 63-й минуте. Благодаря его голу счет стал равный - 2:2. "Зенит" остался в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса на 50-й минуте.

Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит" в августе прошлого года. За "Спартак" он выступал с 2020 года и в составе столичной команды стал обладателем Кубка России сезона-2021/22.