МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча пятого тура чемпионата России по футболу с петербургским "Зенитом". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Вместо Станковича на пресс-конференцию пришел его помощник Ненад Сакич. Он сообщил, что главный тренер отсутствует по личным причинам, и принес извинения.

"Спартак" не может выиграть в Мир - Российской премьер-лиге на протяжении четырех матчей (два поражения, две ничьих). "Спартак" набрал 5 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.