В субботу петербургский клуб сыграл вничью со "Спартаком" в матче РПЛ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Игроки петербургского "Зенита" испытывают огромное психологическое давление и не могут раскрепоститься. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Зенит" в гостях сыграл вничью с московским "Спартаком" со счетом 2:2 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги.

"Мы пропускаем слишком легкие мячи. Сейчас не самое лучшее время для нас. То, что отыгрались в меньшинстве, это плюс для команды. Проанализируем и будем биться дальше", - сказал Семак.

"Старт сезона у нас вышел скомканным. Мы готовили одну схему, но потом к нам вернулся Вендел, некоторые игроки выбыли. Тяжело наладить взаимодействия так, как нам хотелось бы. Второй момент - это давление, которое давит на ребят, и они не могут раскрепоститься. Единственный путь - это терпеть и работать", - добавил специалист.