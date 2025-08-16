Дркушич оценил перспективы операции "Перехват" в "Зените"

Ранее председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил, что команда имеет задачу побеждать в каждом матче, что можно сравнить с планом "Перехват"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" знают о заявлении председателя правления клуба Александра Медведева, который поставил задачу побеждать в каждом матче. Об этом журналистам рассказал защитник "Зенита" Ваня Дркушич.

В матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" (2:2). Ранее Медведев в эфире радиостанции "Радио Зенит" заявил, что команда имеет задачу побеждать в каждом матче, что можно сравнить с планом "Перехват".

"Конечно, все знают об этом, - сказал Дркушич, отвечая на вопрос ТАСС об операции. - Мы все стараемся, работаем на тренировках, в играх. Чемпионат еще долгий, надеюсь, что все будет хорошо".

"Зенит" не может одержать победу в РПЛ на протяжении четырех матчей (три ничьих, одно поражение). Команда из Санкт-Петербурга набрала 6 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата.