ГРОЗНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 3:1 обыграли самарские "Крылья Советов" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Эгаш Касинтура (5-я, 79-я минуты) и Мохамед Конате (51, с пенальти). У проигравших отличился Владимир Игнатенко (85).
"Ахмат" одержал вторую победу подряд под руководством Станислава Черчесова, который возглавил команду 6 августа. В прошлом туре грозненцы со счетом 1:0 победили петербургский "Зенит". "Крылья Советов" потерпели первое поражение в текущем чемпионате.
"Ахмат" набрал 6 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" имеют в активе 8 очков и располагаются на 5-й строчке.
В следующем туре "Ахмат" 22 августа на выезде сыграет с "Оренбургом", "Крылья Советов" 24 августа примут "Краснодар".
1
"Локомотив"
5
4
1
0
13
13
6
7
2
"Краснодар"
4
3
0
1
9
5
2
4
3
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
4
ЦСКА
4
2
2
0
8
8
3
5
5
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
9
6
3
6
"Рубин"
4
2
1
1
7
7
8
-1
7
"Ахмат"
5
2
0
3
6
5
6
-1
8
"Акрон"
4
1
3
0
6
7
3
4
9
"Зенит"
5
1
3
1
6
7
7
0
10
"Динамо" М
4
1
2
1
5
3
3
0
11
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
12
"Спартак"
5
1
2
2
5
6
10
-4
13
"Ростов"
4
1
0
3
3
3
7
-4
14
"Оренбург"
4
0
2
2
2
3
5
-2
15
"Сочи"
4
0
1
3
1
2
10
-8
16
"Пари НН"
4
0
0
4
0
2
9
-7