Грозненская команда со счетом 3:1 обыграла самарские "Крылья Советов"

ГРОЗНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 3:1 обыграли самарские "Крылья Советов" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эгаш Касинтура (5-я, 79-я минуты) и Мохамед Конате (51, с пенальти). У проигравших отличился Владимир Игнатенко (85).

"Ахмат" одержал вторую победу подряд под руководством Станислава Черчесова, который возглавил команду 6 августа. В прошлом туре грозненцы со счетом 1:0 победили петербургский "Зенит". "Крылья Советов" потерпели первое поражение в текущем чемпионате.

"Ахмат" набрал 6 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" имеют в активе 8 очков и располагаются на 5-й строчке.

В следующем туре "Ахмат" 22 августа на выезде сыграет с "Оренбургом", "Крылья Советов" 24 августа примут "Краснодар".