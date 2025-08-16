Встреча пройдет на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на своем поле сыграет против столичного ЦСКА в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "ВТБ-Арене".

Московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе восемь очков. Армейцы не проиграли еще ни одной встречи в текущем турнире. "Динамо", набрав пять очков, расположилось на десятой позиции.

Обе команды на этой неделе потерпели поражения в Фонбет - Кубке России, однако при этом армейцы явно имеют психологическое преимущество, так как показывают более стабильную игру в текущем сезоне. "Для "Динамо" каждый матч вызов, испытание тяжелое для тренера, который оказался в такой непростой ситуации, - сказал в беседе с ТАСС почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. - Что касается матча с ЦСКА, то в таких играх что-то сложно прогнозировать, но ясно, что у армейцев шансы предпочтительнее на победу, команда сбалансированная, играет в хороший футбол, хорошо подготовлена, у них хорошее настроение, чего не скажешь о "Динамо".

Бывший нападающий "Динамо" Дмитрий Булыкин также отдал предпочтение ЦСКА, однако отметил, что для главного тренера бело-голубых Валерия Карпина эта игра не станет определяющей. "Несмотря на неудачный старт сезона, я не думаю, что в случае проигрыша Карпина уволят. У него еще есть небольшой запас, и в ближайшее время ему срочно нужно начать исправлять ситуацию и выигрывать. Долго так продолжаться не может, но думаю, что кредит доверия еще не исчерпан".

Ряд лидеров "Динамо" не смогут помочь команде в дерби. На поле из-за травм не выйдут нападающий Константин Тюкавин, полузащитники Артур Гомес, Луис Чавес и защитник Милан Майсторович. У армейцев игру пропустит нападающий Алеррандро.

Команды ведут соперничество с 1924 года, за это время было сыграно 205 матчей. "Динамо" одержало победу в 78 встречах, а ЦСКА - в 71. В прошлом сезоне команды сыграли друг с другом четыре раза, три матча завершились победой ЦСКА, один раз команды сыграли вничью. Воскресная встреча начнется в 18:00 мск.

"Краснодар" сыграет с "Сочи", "Рубин" примет "Ростов"

Действующий чемпион России "Краснодар" на своем поле сыграет против одного из аутсайдеров турнира "Сочи". "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице, набрав девять очков. "Сочи" имеет в активе всего одно очко и идет на предпоследней строчке. Встреча начнется в 20:30 мск.

Игровой день стартует матчем между "Акроном" из Тольятти и "Оренбургом", начало которого запланировано на 13:30 мск. "Акрон" набрал шесть очков в первых четырех матчах и занимает восьмое место. "Оренбург" идет 14-м, в активе команды два очка. В прошлом сезоне соперники сыграли между собой два матча, один из которых завершился победой "Акрона", один - ничейным результатом.

Также в воскресенье в Казани "Рубин" примет "Ростов". Казанская команда занимает шестое место, заработав семь очков, а "Ростов" с тремя очками расположился на 13-й позиции. В прошлом сезоне "Рубин" одержал домашнюю победу и сыграл вничью с соперником в гостях. Матч начнется в 15:45 мск.