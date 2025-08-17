Единогласным решением судей он победил обладателя пояса южноафриканца Дрикуса дю Плесси

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Родившийся в Чечне и ныне представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории. Турнир UFC 319 прошел в Чикаго (США, штат Иллинойс).

Чимаев одержал победу единогласным решением судей.

Чимаеву 31 год, на его счету 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (MMA). Дю Плесси 31 год, он потерпел третье поражение при 23 победах. Представитель ЮАР завоевал титул в январе 2024 года и успел провести две успешные защиты.