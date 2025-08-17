Спортсмен на турнире также установил рекорд страны в толчке

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Супертяжеловес Даниил Вагайцев выиграл чемпионат России по тяжелой атлетике в Санкт-Петербурге после того, как в начале сезона разорвал сухожилие на ноге. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"В Санкт-Петербурге у меня случился своего рода прорыв, я закрыл два гештальта, выиграв чемпионат страны и установив рекорд России в толчке, - рассказал Вагайцев. - Теперь мне нужно как можно больше тренироваться, чтобы дальше прогрессировать. Кубок России я был вынужден пропустить из-за травмы, после которой пришлось восстанавливаться, у меня случился разрыв сухожилия на ноге, полтора месяца я после этого восстанавливался. Но разрыв был небольшой, всего 1,5 миллиметра, даже обошлось без операции".

На чемпионате России, который проходил с 10 по 13 августа, Вагайцев показал в толчке результат 236 кг. Предыдущий рекорд принадлежал чемпиону Европы - 2014 Алексею Ловчеву, в 2023 году на Кубке России он толкнул 235 кг. В Санкт-Петербурге 36-летний Ловчев не выступал из-за травмы плеча. "Без Алексея Ловчева, так сказать, и праздник не праздник. Человек-звезда, он абсолютно не заносчив, очень хороший друг, добрый дядя. Дяде Леше хочу привет большой передать", - сказал Вагайцев.

Чемпион России заметил, что в случае допуска на чемпионат мира в Норвегии решить там задачу завоевать награду будет очень непросто. "И это все понятно, нас очень давно не выпускали на международные старты. Но мы будем смотреть, тренироваться и постараемся сделать все по максимуму", - сказал собеседник ТАСС.

"Конечно, я вспоминаю о международных стартах, в которых мне довелось участвовать еще до нашего отстранения. Это были счастливые дни для меня, пусть их в моей карьере будет еще больше. Мечтаю об Олимпиаде, если не выиграть там медаль, то хотя бы побывать на Играх. Надеюсь, что у меня еще все впереди", - заключил Вагайцев.

Вагайцеву 23 года, на Играх БРИКС 2024 года в Казани он завоевал золотую награду.