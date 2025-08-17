Встреча проходит на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Старший сын рекордсмена по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина Сергей вышел вместе с капитаном футбольного "Динамо" Даниилом Фоминым на матч пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Встреча проходит на "ВТБ-Арене".

В начале апреля этого года Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который ранее принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, забросив 895-ю шайбу. Сейчас на счету россиянина 897 голов.

Овечкину 39 лет. Он является воспитанником московского "Динамо", за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13. Вместе с бело-голубыми нападающий стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013 году. За футбольное "Динамо" Овечкин в 2022 году принял участие в товарищеском матче с медиакомандой "Амкал" и отметился голом.

"Динамо" набрало 5 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 8 очками располагается на 5-й строчке.