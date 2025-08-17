Российские волейболистки во второй раз обыграли сборную Белоруссии в товарищеском матче

Встреча в Минске завершилась со счетом 3-1 в пользу гостей

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу во второй раз обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в Минске.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:15, 26:24, 21:25, 25:21).

В первом матче, который состоялся в субботу, сборная России одержала победу со счетом 3-0 (25:18, 25:21, 25:23).

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.