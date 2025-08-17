Команда занимает 12-е место в РПЛ после пяти матчей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Потенциал футболистов московского "Динамо" выше результатов, которые показывает команда на данный момент. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.

В матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" со счетом 1:3 проиграло столичному ЦСКА.

"Результат неудовлетворительный. Отвратительно начали первый тайм, было ощущение продолжения игры с "Краснодаром", где мы сами себе привезли четыре гола. Во втором тайме команда показала более агрессивный, атакующий футбол, забили гол, несколько раз попали в перекладину, но понятно, что недостаточно. Нужно работать и верить в себя, я уверен, что потенциал у этой команды больше, чем те результаты, которые мы сейчас показываем", - сказал Гафин.

"Динамо" набрало 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.