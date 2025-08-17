Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча пятого тура Мир - Российской премьер-лиги со столичным "Динамо". Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.

"Дважды кряду необъяснимые судейские решения. Однозначно будем просить ЭСК разобраться", - написал Брейдо.

По ходу второго тайма главный арбитр матча Кирилл Левников показал желтую карточку за неспортивное поведение игроку ЦСКА Данилу Круговому после контакта с вратарем "Динамо" Игорем Лещуком. Также судья не назначил пенальти в ворота бело-голубых после падения полузащитника армейцев Матеуса Алвеса в штрафной площади хозяев.