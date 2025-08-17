Бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:3

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Капитан московского "Динамо" Даниил Фомин извинился перед болельщиками за поражение в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом Фомин рассказал журналистам.

В воскресенье "Динамо" на своем поле уступило ЦСКА со счетом 1:3.

"Хочется в первую очередь обратиться к болельщикам, принести от лица команды извинения за результат, за игру. Все понимаем, приложим все силы, чтобы исправить ситуацию, хотим побеждать и радовать болельщиков. В перерыве рабочие моменты были, второй тайм провели лучше, были моменты, забили гол, но стоит признать, что у ЦСКА тоже моменты были, игра могла сложиться по-разному. Конечно, хотелось забить, чтобы было какое-то давление по счету и по игре. Забили только один мяч, будем работать дальше", - сказал Фомин.

"Динамо" набрало 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.