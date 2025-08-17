В воскресенье "Динамо" проиграло ЦСКА со счетом 1:3

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Валерий Карпин надеется, что результаты команды улучшатся и у нее не будет глупых ошибок. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье "Динамо" проиграло московскому ЦСКА со счетом 1:3 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Выходить из ситуации можно только за счет работы. Первый гол в наши ворота - это ошибка Бителло. До гола моменты создавали только мы. Этот гол психологически повлиял на нас, но второй тайм и 15 минут первого тайма вселяют надежду. Будем работать дальше, и надеюсь, что будет результат, не будет глупых ошибок", - сказал Карпин.

"Динамо" набрало 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.