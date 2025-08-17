Семинар мастеров прошел в Москве на форуме "Каратэ и Общество"

Мероприятие состоялось в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Тренировка-семинар мастеров карате-кёкусинкай из разных стран прошла в Москве в рамках форума "Каратэ и Общество".

на нем собрались именитые мастера карате-кёкусинкай.

"Это уникальная возможность прикоснуться к глубокой философии и мощной технике, накопленной годами опыта. Такие встречи напоминают, что кёкусинкай - это не только борьба и техника, но и путь самопознания, уважения и преодоления себя", - отметили участники семинара.

I Международный форум "Каратэ и Общество" и I Кубок мира мастеров проходят в Москве с 13 по 18 августа.