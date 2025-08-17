Меркулова выиграла КЮР Большого приза на Кубке ОАЭ по выездке в Подмосковье

Второе место занял Михаил Чагин, третьей стала Наталья Шадрина

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Всадница Инесса Меркулова выиграла золотую медаль КЮРа Большого приза на Кубке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по выездке в подмосковном конноспортивном комплексе "Новый век". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР).

Меркулова выступала на жеребце Арамисс-13. Второе место занял Михаил Чагин (Арумс-09), третьей стала Наталья Шадрина (Индиго-13).

КЮР - это выступление спортивной пары "всадник - лошадь" под музыку, аналогичное произвольной программе в фигурном катании. Выездка - базовая дисциплина конного спорта и одна из трех олимпийских, наряду с троеборьем и конкуром.

Всего в КЮРе Большого приза, который проходил 17 августа, выступали 11 всадников из России и один - из Белоруссии.