Краснодарская команда на своем поле разгромила "Сочи" со счетом 5:1

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 5:1 разгромили "Сочи" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эдуард Сперцян (49-я, 62-я минуты), Виктор Са (67), Никита Кривцов (72) и Гаэтан Перрен (90+3). У проигравших отличился Антон Зиньковский (65). На 47-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок "Сочи" Марсело.

"Краснодар" одержал третью победу подряд в чемпионате России и с 12 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидером является московский "Локомотив" (13 очков), в матче с которым краснодарцы потерпели единственное поражение в РПЛ. "Сочи" набрал 1 очко и располагается на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Сочи" примет калининградскую "Балтику". Оба матча пройдут 24 августа.