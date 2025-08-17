КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 5:1 разгромили "Сочи" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Эдуард Сперцян (49-я, 62-я минуты), Виктор Са (67), Никита Кривцов (72) и Гаэтан Перрен (90+3). У проигравших отличился Антон Зиньковский (65). На 47-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок "Сочи" Марсело.
"Краснодар" одержал третью победу подряд в чемпионате России и с 12 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидером является московский "Локомотив" (13 очков), в матче с которым краснодарцы потерпели единственное поражение в РПЛ. "Сочи" набрал 1 очко и располагается на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Сочи" примет калининградскую "Балтику". Оба матча пройдут 24 августа.
1
"Локомотив"
5
4
1
0
13
13
6
7
2
"Краснодар"
5
4
0
1
12
11
3
8
3
ЦСКА
5
3
2
0
11
11
4
7
4
"Рубин"
5
3
1
1
10
8
8
0
5
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
6
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
9
6
3
7
"Ахмат"
5
2
0
3
6
5
6
-1
8
"Акрон"
5
1
3
1
6
8
5
3
9
"Зенит"
5
1
3
1
6
7
7
0
10
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
11
"Оренбург"
5
1
2
2
5
5
6
-1
12
"Динамо" М
5
1
2
2
5
4
6
-2
13
"Спартак"
5
1
2
2
5
6
10
-4
14
"Ростов"
5
1
0
4
3
3
8
-5
15
"Сочи"
5
0
1
4
1
3
15
-12
16
"Пари НН"
4
0
0
4
0
2
9
-7