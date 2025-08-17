ЦСКА сильнее "Динамо" в дерби, "Краснодар" подобрался вплотную к лидеру. Итоги дня РПЛ

Армейцы одержали победу со счетом 3:1, "Краснодар" на своем поле разгромил "Сочи" - 5:1

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Программа пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в воскресенье четырьмя матчами. Самым ярким событием стала победа ЦСКА в московском дерби с "Динамо".

Встреча прошла на "ВТБ-Арене" и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. Перед игрой была устроена акция в честь 97-летия стадиона - болельщики стали обладателями подарков, которые были спущены на парашютах с крыши арены. Капитана бело-голубых Даниила Фомина на поле перед началом встречи вывел старший сын капитана клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александра Овечкина Сергей. На этом радостные события для "Динамо" закончились. После первого тайма ЦСКА выигрывал со счетом 3:0. Впервые за армейцев забил Маттеус Алвес, также хозяев огорчили Милан Гайич и Матвей Кисляк, ставший лучшим игроком матча.

Председателю совета директоров "Динамо" Дмитрию Гафину первый тайм напомнил игру бело-голубых в Фонбет - Кубке России с "Краснодаром" (0:4). "Результат неудовлетворительный. Отвратительно начали первый тайм, было ощущение продолжения игры с "Краснодаром", где мы сами себе привезли четыре гола, - сказал Гафин журналистам. - Во втором тайме команда показала более агрессивный атакующий футбол, забили гол, несколько раз в перекладину попали, но понятно, что этого недостаточно. Что делать? Нужно работать и верить в себя. Я уверен, что потенциал у этой команды больше, чем те результаты, которые мы сейчас показываем".

Во втором тайме "Динамо" действительно сильно прибавило в атаке. После дальнего удара отличился Денис Макаров, однако ЦСКА тоже продолжал создавать моменты и в итоге удержал победный счет. Бело-голубые продлили серию без побед в РПЛ до трех матчей, команда с 5 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. ЦСКА, наоборот, после победы приблизился к лидеру чемпионата, теперь в активе армейцев 11 очков, команда идет третьей в таблице и на 2 очка отстает от занимающего первое место московского "Локомотива".

Несмотря на победу, в ЦСКА остались недовольны судейством. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по двум эпизодам. В одном судья не назначил пенальти после падения Матеуса Алвеса в штрафной площади "Динамо", в другом показал Данилу Круговому желтую карточку за симуляцию после столкновения с вратарем соперника Игорем Лещуком.

В следующем туре "Динамо" 23 августа дома сыграет с "Пари Нижний Новгород", ЦСКА днем позже примет тольяттинский "Акрон".

"Краснодар" вышел на второе место

Также в воскресенье "Краснодар" на своем поле разгромил "Сочи" со счетом 5:1. Дубль оформил капитан краснодарцев Эдуард Сперцян, по одному голу забили Виктор Са, Никита Кривцов и Гаэтан Перрен, который впервые отличился в составе "Краснодара". У "Сочи", который с начала второго тайма играл в меньшинстве после удаления Марсело, забитый мяч на счету Антона Зиньковского.

"Краснодар" одержал третью победу подряд в чемпионате России и с 12 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. "Сочи" набрал 1 очко и располагается на предпоследней, 15-й строчке. В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Сочи" примет калининградскую "Балтику". Оба матча пройдут 24 августа.

В другом матче дня "Оренбург" на выезде обыграл "Акрон" со счетом 2:1. Благодаря победе оренбуржцы с 5 очками поднялись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, из-за чего в зоне переходных матчей оказался московский "Спартак", у столичной команды также 5 очков, но она уступает по дополнительным показателям. "Акрон" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, команда с 6 очками идет на 8-м месте. В следующем туре "Оренбург" 22 августа примет грозненский "Ахмат", "Акрон" 24 августа в гостях встретится с ЦСКА.

Также в воскресенье "Рубин" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 1:0. Казанская команда с 10 очками идет в таблице РПЛ 4-й, ростовчане с 3 очками занимают 14-е место. В следующем туре "Рубин" 23 августа примет "Спартак", "Ростов" в тот же день в гостях встретится с "Локомотивом".

Программа пятого тура стартовала в субботу. В этот день "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Балтикой" (1:1), "Спартак" дома поделил очки с "Зенитом" (2:2), "Ахмат" на своем поле оказался сильнее "Крыльев Советов" (3:1). 18 августа "Пари НН" в Саранске примет махачкалинское "Динамо".