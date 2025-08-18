Три российских велогонщика получили нейтральный статус

Статус получили Виктория Ефимова, Константин Карпинский и Захар Мокеев

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские велогонщики Виктория Ефимова, Константин Карпинский и Захар Мокеев получили нейтральный статус, дающий право выступать на первенствах Европы и мира. Об этом свидетельствуют документы Международного союза велосипедистов (UCI), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

19-летняя Ефимова и 17-летний Мокеев являются призерами первенств России по велогонкам на треке, 15-летний Карпинский - победитель первенства страны - 2024 по велоспорту-ВМХ (гонка "классик").

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.