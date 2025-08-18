Комментатор Боярский извинился за высказывания о женщинах-арбитрах

Он назвал свои слова неприемлемыми

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Комментатор Александр Боярский назвал свои слова о женщинах-арбитрах неприемлемыми и извинился перед арбитром матча Юношеской футбольной лиги - 3 (ЮФЛ-3) между "Родиной" и петербургским "Зенитом" Ариной Станововой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Во время игры между "Родиной" и "Зенитом" Боярский допустил резкие высказывания в адрес женщин, раскритиковав работу арбитра матча. Пресс-служба "Родины" сообщила, что отстранит комментатора от работы.

"Вчера я совершил ошибку, в первую очередь хочу извиниться перед девушкой арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора", - написал Боярский.

"Приношу также извинения футбольному клубу и академии "Родина", с которыми сотрудничал. Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки - это украшение футбола", - добавил он.