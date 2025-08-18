Специалист пропустил общение с журналистами по личным причинам

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит отсутствие главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича на пресс-конференции после игры пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу "Спартак" дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 2:2. На послематчевой пресс-конференции присутствовал помощник Станковича Ненад Сакич, который извинился перед журналистами за отсутствие сербского специалиста по личным причинам.

"Вместо главного тренера "Спартака" в пресс-конференции принял участие помощник Ненад Сакич, - сказал Григорьянц. - Также рассмотрим массовые скандирования оскорбительных выражений болельщиками "Спартака" в отношении соперника, как и болельщиками "Зенита". Помимо этого, рассмотрим выход за пределы технической зоны помощника "Зенита" Вильяма Оливейры".

Заседание КДК РФС пройдет в среду.